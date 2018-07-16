عبدالله القاسمي يعيد تشكيل إدارات 5 أندية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً إدارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأربعة أندية أخرى، هي: نادي الشارقة، وكلباء، والبطائح، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، على أن يستمر عمل هذه الإدارات مدة أربع سنوات.

ويقضي القرار رقم (10) لسنة 2018، أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة علي المدفع، وعضوية كل من: خالد المدفع وطارق النقبي وعبدالله السلامي وحميد المهيري وحسن الزعابي ومحمد الكمالي.

وأصدر سموه القرار الإداري رقم (12) لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، برئاسة علي اللوغاني، وعضوية كل من: محمد اليماحي وهلال النقبي وعبدالله البلوشي ومحمد الزعابي وسالم المزروعي وفيصل البيرق وعبدالله الدرمكي وسعيد الزعابي.

كما أصدر سموه القرار الإداري رقم (11) لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، برئاسة حمد الكتبي، وعضوية كل من: حران الجزيعي وأحمد بن نهيلة وعبيد الطنيجي ومحمد الكتبي وخلفان مصبح وسعيد مطر وسلطان المنصوري وسالم الكتبي.

كما أصدر سموه القرار الإداري رقم «9» لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد العويس، وعضوية كل من: أحمد الجروان ومحمد بورحيمة وطارق السويدي وعلي الحمودي وعبيد السويدي وخالد الناخي.

كما أصدر سموه قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي. ويقضي القرار رقم «8» لسنة 2018، بأن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة سالم الشامسي، وعضوية كل من: محمد بن هندي وناصر بن عفصان وعبيد الشامسي وإبراهيم الجروان ومحمد بوزنجال ومحسن مصبح وسليمان وعبدالرحمن الهاجري وسعيد مطر ومحمد الحصان.