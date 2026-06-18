كين ينفرد بلقب هداف ركلات الجزاء في المونديال

انفرد مهاجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ الألماني هاري كين، برقم قياسي جديد في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات الجزاء في تاريخ المونديال.

وسجل كين هدفين في فوز إنجلترا على كرواتيا 4-2 ضمن الجولة الأولى من مونديال 2026، أحدهما من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف من علامة الجزاء في البطولة، منفردًا بالصدارة.

وفضّ كين الشراكة مع أربعة لاعبين سجلوا 4 أهداف من ركلات الجزاء، بينهم باتيستوتا وأوزيبيو وميسي، في إنجاز تاريخي جديد للنجم الإنجليزي.

كما وصل كين إلى أكثر من 200 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قبل موسمين، (201 مساهمة)، بتسجيله هدفين في كرواتيا، وذلك في مشاركاته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، بواقع 178 مباراة.

كما أصبح نجم بايرن ميونخ مساويا لنظيره النرويجي إيرلينج هالاند على مستوى الحصيلة التهديفية لكل منهما في مُجمل الموسم سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، حيث سجل كل منهما 60 هدفا.

كذلك أصبح هاري كين أفضل هداف لإنجلترا في كأس العالم، بوصوله للهدف العاشر له في 12 مباراة، متساويا مع النجم السابق جاري لينيكر، الذي حقق الرصيد نفسه.

وتخطى كين أيضا الرصيد التهديفي لكريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال على مستوى المونديال، إذ سجل الأخير 8 أهداف فقط.