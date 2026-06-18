إنجلترا تحقق بداية قوية في المونديال وتهزم كرواتيا برباعية

تغلب منتخب إنجلترا على منتخب كرواتيا بنتيجة 4 - 2 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني هدفين لإنجلترا، أحدهما من ركلة جزاء، في الدقيقتين 12 و42، بينما أحرز جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني هدفا في الدقيقة 47، وماركوس راشفورد جناح برشلونة الإسباني في الدقيقة 85.

وسجل مارتن باتورينا وبيتار موسى هدفي كرواتيا في الدقيقة 36 والخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط في المجموعة التي تضم أيضا غانا وبنما.