8 منتخبات عربية تحصد 4 نقاط في الجولة الافتتاحية للمونديال

خرجت المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم 2026 من الجولة الأولى من دون تحقيق أي انتصار، مكتفية بحصد أربع نقاط فقط من أصل 24 نقطة كانت متاحة، في حصيلة تعكس التباين بين الأداء والنتائج، بعدما قدمت منتخبات عديدة مستويات فنية لافتة لم تنجح في ترجمتها إلى انتصارات.

وسجلت المنتخبات العربية سبعة أهداف خلال مبارياتها الافتتاحية، مقابل استقبال شباكها 19 هدفاً، بينما توزعت النقاط الأربع على تعادلات حققتها منتخبات قطر والمغرب ومصر والسعودية، مقابل أربع هزائم تعرضت لها منتخبات تونس والعراق والجزائر والأردن.

وكان منتخب قطر صاحب أول نقطة عربية في البطولة، بعدما انتزع تعادلاً ثميناً أمام سويسرا بهدف لمثله، في نتيجة حملت طابعاً تاريخياً للعنابي الذي حصد أول نقطة في سجل مشاركاته في كأس العالم، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت الجولة الأولى ظاهرة لافتة تمثلت في الأداء المميز الذي قدمته منتخبات المغرب ومصر والسعودية أمام منافسين يمتلكون سجلاً حافلاً في البطولات الكبرى، قبل أن تكتفي جميعها بنقطة التعادل بعد سيناريو متشابه إلى حد كبير.

وقدم المنتخب المغربي واحدة من أفضل مبارياته مع البرازيل، إذ فرض أسلوبه خلال الشوط الأول ونجح في التقدم بالنتيجة، قبل أن ينجح المنتخب البرازيلي في العودة وإدراك التعادل تحت ضغط هجومي متواصل، ليحرم «أسود الأطلس» من انتصار كان قريباً.

وتكرر المشهد مع المنتخب المصري أمام بلجيكا، بعدما نجح «الفراعنة» في التقدم خلال الشوط الأول بفضل أداء منظم وانضباط تكتيكي واضح، قبل أن يستفيد المنتخب البلجيكي من تراجع الإيقاع البدني في الشوط الثاني، ليخطف هدف التعادل ويخرج بنقطة ثمينة.

ولم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للمنتخب السعودي الذي فاجأ أوروغواي بأداء هجومي جريء وتقدم مستحق في الشوط الأول، إلا أن المنتخب اللاتيني تمكن من تعديل النتيجة لاحقاً.

وفي المقابل، سجل المنتخب التونسي أسوأ ظهور عربي في الجولة الأولى، إثر خسارته الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5، وهي النتيجة التي عجّلت برحيل مدربه الفرنسي، صبري لموشي، عن منصبه، كما تلقى المنتخب العراقي خسارة قاسية أمام النرويج بنتيجة 1-4، بينما سقط المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في حين جاءت نتيجة المشاركة التاريخية الأولى للأردن في كأس العالم بخسارة أمام النمسا 1-3.

وتعكس الأرقام حجم التفاوت في أداء المنتخبات العربية خلال الجولة الأولى، إذ سجل منتخبا المغرب ومصر أعلى عدد من التسديدات بواقع 14 محاولة لكل منهما، في حين امتلكت تونس أعلى معدل استحواذ بين المنتخبات الخاسرة بنسبة 51%، دون أن ينعكس ذلك على النتيجة النهائية.