ميسي: دموعي بعد الهدف الأول بسبب «أيام صعبة»

مسح ليونيل ميسي دموعه بقميصه، ‌وقد ​بدا متأثرا بشدة، عقب تسجيله الهدف الأول للأرجنتين في مرمى الجزائر خلال كأس العالم لكرة القدم، وهو الهدف الذي شكل ⁠بداية أداء لا يُنسى أحرز خلاله ثلاثية قادت منتخب بلاده إلى الفوز 3-صفر.

ورغم أن ثلاثيته ‌الأولى في كأس العالم دفعت العديد من الجماهير الأرجنتينية إلى ‌البكاء فرحا، أكد ميسي أن دموعه ‌كانت لأسباب شخصية لا تمت ‌لكرة القدم ‌بصلة. وقال ميسي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة ​السادسة في ‌رقم ​قياسي، عقب المباراة «لماذا بكيت؟ ⁠لم يكن الأمر متعلقا بكرة القدم على الإطلاق. لقد مررت بأيام ​صعبة».

وأضاف «أنا ⁠ممتن ⁠لجميع أفراد البعثة وزملائي في الفريق، فقد كانوا دائما إلى جانبي، ⁠ومنحوني دعما كبيرا ساعدني على تجاوز هذه المحنة».

وبفضل ثلاثيته، عادل ميسي، الذي سيبلغ 39 عاما الأسبوع المقبل، الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في ‌تاريخ كأس العالم، ليتساوى مع الألماني ميروسلاف ​كلوزه برصيد 16 هدفا.وتواصل الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة النمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة يوم ​الاثنين المقبل.