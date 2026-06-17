إنجاز تاريخي مزدوج للأردني علوان في مباراة النمسا

حقق لاعب المنتخب الأردني علي علوان إنجازاً تاريخياً بكونه أول لاعب أردني يفوز بجائزة رجل المباراة في كأس العالم، إضافة إلى تسجيله أول أهداف النشامى في كأس العالم.

وخسر منتخب الأردن من النمسا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، إذ أصبح عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال، منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

ويأتي المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة، التي تضم كلاً من: الأرجنتين، والجزائر والنمسا.