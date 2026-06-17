السلامي: النتيجة ظلمت الأردن

أعرب جمال السلامي، المدير الفني للمنتخب الأردني، عن فخره الشديد بالأداء الشجاع الذي قدمه «النشامى» في مستهل مشوارهم التاريخي بمونديال 2026 أمام النمسا، مؤكداً أن الخسارة بنتيجة (1-3) جاءت بفعل تفاصيل صغيرة، ولم تعكس واقع العرض القوي والوجه الحقيقي للفريق على أرضية الملعب، معتبراً أن النتيجة ظلمت النشامى.

وأوضح السلامي، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، أن الجهاز الفني رصد تطوراً ملموساً في هوية وشخصية الفريق التنافسية، حيث نجح اللاعبون في إظهار ملامح فنية جديدة ومميزة تبشر بمستقبل واعد للكرة الأردنية.

وتطرق المدرب المغربي إلى الكواليس الفنية للمباراة، قائلاً: «أهدرنا عدة فرص مفصلية وسانحة للتسجيل خلال الشوط الأول، كانت كفيلة بتغيير حسابات اللقاء ومجراه مبكراً».

وأضاف: «حديثنا مع اللاعبين في غرفة الملابس بين الشوطين ركز على معالجة الأخطاء وتكثيف الضغط الهجومي، وهو ما أثمر بالفعل عن نجاح الفريق في هز الشباك النمساوية».

ولفت السلامي الانتباه إلى الجانب البدني، مشيراً إلى أن فارق القامات والالتحامات القوية الذي صب في مصلحة منافسه شكل تحدياً تكتيكياً كبيراً، وهو ما دفعه لتوجيه المدافع يزن العرب بالتقدم للمناطق الأمامية، كمحاولة لتعويض النقص البدني ومجاراة المنافس في الكرات العالية.

وفي تعليقه على الهدف التاريخي الذي سجله علي علوان، وهو الأول للأردن في تاريخ كأس العالم، قال السلامي: «هذا الهدف يمثل مكسباً معنوياً كبيراً، ويبرهن للجميع على أحقية وجدارة (النشامى) بالتواجد في هذا المحفل العالمي الكبير».

وعن المواجهة العربية المرتقبة في الجولة القادمة، اختتم السلامي حديثه قائلاً: «علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية أمام الجزائر في مباراة مفصلية ستحدد مسار التأهل. المنافس منتخب قوي ويمتلك عناصر مميزة، وبما أن كلا الفريقين تجرعا مرارة الخسارة في الجولة الافتتاحية، فإن هذا سيلقي بظلاله على اللقاء ليجعله مواجهة قتالية ومثيرة حتى الدقائق الأخيرة».