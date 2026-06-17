خسر أمام النمسا 3-1.. أخطاء دفاعية تحرم "النشامى" من نقطة تاريخية في كأس العالم

تلقى المنتخب الأردني خسارة غير مستحقة في ظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، بعد هزيمته أمام نظيره النمساوي بنتيجة (3-1)، في مواجهة درامية جرت أحداثها لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدمت النمسا عبر رومانو شميد، قبل أن ينجح علي علوان في تسجيل أول هدف في تاريخ "النشامى" بالمونديال، غير أن هدفاً عكسياً سجله يزن العرب وركلة جزاء منحتا المنتخب النمساوي الفوز في الشوط الثاني.

ورغم الخسارة، قدم "النشامى" عرضاً كروياً شجاعاً وكانوا الند بالند أمام الخبرة الأوروبية، لولا سوء الحظ الذي حرمهم من الخروج بنقطة التعادل في ربع الساعة الأخير من اللقاء.

وبدأت المواجهة بضغط هجومي من الجانب النمساوي أسفر عن افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة 20، بعدما استغل اللاعب رومانو شميد تمريرة حاسمة من زميله كزافير شلاجر ليهز بها شباك النشامى، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول رغم المحاولات الأردنية للعودة في النتيجة.

ومع مطلع الشوط الثاني، دخل المنتخب الأردني بروح هجومية مغايرة تماماً، ونجح في تدوين أول هدف تاريخي للأردن في نهائيات كأس العالم عند الدقيقة 50، عندما أحرز المهاجم علي علوان هدف التعادل الثمين بعد استغلاله لتمريرة متقنة من نور الدين الروابدة، مما أشعل الحماس في المدرجات وإعادة المباراة إلى نقطة الصفر.

وفي الدقيقة 76، باغت سوء الحظ الدفاع الأردني بعدما تحولت الكرة بالخطأ من المدافع يزن العرب داخل مرمى فريقه، لتتقدم النمسا بالهدف الثاني. وعقب الهدف مباشرة، تلقى النمساوي مارسيل سابيتزر بطاقة صفراء في الدقيقة 77 وسط أجواء مشحونة بالإثارة.

وشهدت الدقائق الأخيرة تبديلات تكتيكية مكثفة من مدرب الأردن لضخ دماء جديدة؛ حيث أقحم كلاً من سليم عبيد، سعد الروسان، محمود مرضي، محمد الداوود، وعلي العزايزة، بدلاء لكل من محمد أبو النادي، عبدالله نصيب، إحسان حداد، وموسى التعمري، بينما أحرز ماركو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 11 من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز النمسا.