مبابي يصنع التاريخ ويثأر لفرنسا من السنغال بعد 24 عاما بالمونديال

ثأر منتخب فرنسا من نظيره السنغالي وتغلب عليه 3-1 الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان منتخب السنغال هزم فرنسا بهدف نظيف في افتتاح مونديال 2002، ولم يلتقي الفريقان منذ ذلك الحين على مستوى المونديال.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق لاعبه كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الدولي رقم 57 معادلا بذلك رقم زميله أوليفييه جيرو في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لفرنسا، وذلك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 82 سجل برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، بينما قلص منتخب السنغال الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق مباي نيانج.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفرنسا، ليتخطى رقم جيرو ويصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، ويحصل على نفس اللقب في المونديال بعد تسجيله 14 هدفا لفرنسا في البطولة متجاوزا رقم جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا في نسخة واحدة عام 1958 في فرنسا.

وسيواجه المنتخب الفرنسي، بطل العالم مرتين 1998 و2018، نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب منتخب السنغال مع النرويج في اليوم نفسه ضمن منافسات الجولة الثانية.