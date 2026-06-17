6 ملايين متابع لحارس «الرأس الأخضر» بعد مباراة إسبانيا

حصد حارس مرمى منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) لكرة القدم، فوزينيا، أكثر من ستة ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تألقه اللافت أمام إسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فوزينيا (40 عاماً) قدم أداء استثنائياً في المباراة التي تعادل فيها منتخب كاب فيردي مع إسبانيا في أتلانتا، ما أدى إلى ارتفاع عدد متابعيه على «إنستغرام» بشكل هائل من 50 ألفاً إلى أكثر من ستة ملايين.

ولا يتفوق عليه من حيث عدد المتابعين على منصة «إنستغرام»، سوى خمسة لاعبين في تشكيلة إنجلترا المشاركة في كأس العالم، تحت قيادة توماس توخيل، هم: جود بيلينغهام، وماركوس راشفورد، وهاري كين، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس.

وقال فوزينيا: «هذا جنون، لم أتوقع ذلك أبداً».

وأضاف أن الأرقام ارتفعت بالفعل إلى 1.1 مليون بعد نهاية المباراة مباشرة، وقال فوزينيا: «الأمور تتحرك بسرعة على (إنستغرام)، لكنني لم أصدق ما حدث، مازلت لا أصدق، لكنه الواقع.. شكراً للجميع».