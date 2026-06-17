نيمار يستعد ليصبح أباً للمرة الخامسة

يستعد نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار لأن يصبح أباً للمرة الخامسة، وأعلن نيمار، الذي يوجد ضمن قائمة البرازيل المونديالية، هذا الخبر في فيديو نشره على «يوتيوب» مع شريكته برونا بيانكاردي.

وأظهرت اللقطات الزوجين مع ابنتيهما في احتفال «كشف جنس الجنين»، حيث بدا نيمار غير متحمس بوضوح لفكرة استقبال طفلة أخرى، قبل أن يضحك ويقبل بيانكاردي، ولدى نيمار (34 عاماً) ابنة أخرى وابن، وقال نيمار في مقطع الفيديو: «سأجن، سأبدأ فرقة موسيقية، ومن اليوم ستكون اسمها سبايس جيرلز»، ولايزال من غير الواضح ما إذا كان نيمار سيتمكن من اللعب، بعد غد، في المباراة الثانية أمام هايتي.