شوبير على خطى شمايكل.. إنجاز عائلي نادر في كأس العالم

حمل ظهور الحارس المصري، مصطفى شوبير، مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، خلال مواجهة بلجيكا، بُعداً تاريخياً خاصاً، ليس على مستوى الكرة المصرية فحسب، بل في سجل بطولة كأس العالم أيضاً، إذ انضمت عائلة شوبير إلى قائمة نادرة في تاريخ كأس العالم، لتصبح العائلة الثانية التي تشهد مشاركة أب وابنه في مركز حراسة المرمى بالبطولة بعد عائلة شمايكل الدنماركية.

وأعاد هذا الإنجاز إلى الأذهان القصة الأشهر في تاريخ حراسة المرمى بالمونديال، المرتبطة بعائلة الحارس الدنماركي الأسطوري بيتر شمايكل، ونجله كاسبر شمايكل، فقد شارك الأب في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وقاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي، وهو أفضل إنجاز مونديالي في تاريخ الكرة الدنماركية، واستمر حضور اسم شمايكل في البطولة بعد اعتزال بيتر، عندما سار نجله كاسبر على خطاه وشارك مع منتخب الدنمارك في مونديال روسيا 2018، مساهماً في بلوغ منتخب بلاده الدور ثمن النهائي، كما لفت الأنظار بتألقه أمام كرواتيا عندما تصدى لركلة جزاء خلال المباراة.

ولم تتوقف رحلة كاسبر عند ذلك الحد، إذ عاد لحراسة مرمى الدنمارك في مونديال قطر 2022، رغم أن منتخب بلاده ودع البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة واحدة، وبذلك أصبح أول ابن لحارس مونديالي يشارك في نسختين مختلفتين من كأس العالم، معززاً مكانة عائلة شمايكل كأشهر عائلة حراس مرمى في تاريخ البطولة.

وبعد سنوات طويلة من احتفاظ عائلة شمايكل بهذا الامتياز الفريد، جاءت عائلة شوبير لتسجل حضورها في القائمة التاريخية ذاتها، ففي مونديال إيطاليا 1990 كان أحمد شوبير أحد أبرز عناصر منتخب مصر، إذ قدم «الفراعنة» حينها عروضاً قوية أمام هولندا وإيرلندا وإنجلترا، تاركين انطباعاً إيجابياً رغم الخروج من الدور الأول، فيما استقبل مرمى شوبير هدفاً واحداً فقط خلال البطولة، جاء أمام المنتخب الإنجليزي.

وبعد 36 عاماً عاد اسم «شوبير» إلى أكبر مسرح كروي في العالم عبر مصطفى شوبير، الذي تدرج في صفوف الأهلي المصري حتى أصبح أحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية، لينضم إلى قائمة المنتخب المشاركة في مونديال 2026.

وشارك مصطفى شوبير أمام بلجيكا في ثاني مباراة رسمية له بقميص المنتخب المصري، بعدما كان ظهوره الأول في مواجهة أنغولا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في المغرب وانتهت بالتعادل السلبي.

ومع تراجع مستوى الحارس المخضرم محمد الشناوي خلال الفترة الأخيرة، برز اسم مصطفى شوبير بقوة، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في المباريات الودية الأربع التي خاضها المنتخب المصري استعداداً للمونديال أمام السعودية وإسبانيا وروسيا والبرازيل، ولم تستقبل شباكه خلالها سوى هدفين، وكلاهما في المباراة الأخيرة أمام المنتخب البرازيلي، التي سبقت انطلاق كأس العالم مباشرة.