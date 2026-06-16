مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا تتصدر الحضور الجماهيري في المونديال.. ومواجهة المغرب ضمن الأكثر مشاهدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن إجمالي الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 تجاوز حاجز مليون متفرج، بعد مرور 16 مباراة من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والممتدة حتى 19 يوليو المقبل.

وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نحتفل بوصول عدد المتفرجين في المباريات إلى مليون مشجع»، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي تشهده مباريات النسخة الحالية.

وأظهر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح البطولة سجلت أعلى حضور جماهيري حتى الآن، بعدما احتضن ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي 80,824 متفرجاً.

وجاءت مباراة المغرب والبرازيل في المركز الثاني من حيث الحضور الجماهيري، حيث استضافها ملعب «نيوجيرسي/نيويورك» بحضور 80,663 متفرجاً، تلتها مباراة الولايات المتحدة ضد باراغواي في لوس أنجلوس والتي شهدت حضور 70,942 متفرجاً.

وسجلت مواجهة إيران ونيوزيلندا حضور 70,108 متفرجين، فيما حضر 69,285 متفرجاً مباراة هولندا واليابان في دالاس. كما شهدت مباراة كوت ديفوار والإكوادور حضور 68,274 متفرجاً، مقابل 68,021 متفرجاً في مباراة ألمانيا وكوراساو، و67,966 متفرجاً في مباراة قطر وسويسرا.

كما سجلت مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر حضور 67,640 متفرجاً، بينما حضر 66,775 متفرجاً مباراة مصر وبلجيكا، و64,146 متفرجاً مباراة هايتي واسكتلندا، في حين بلغ عدد الحضور 62,764 متفرجاً في مباراة السعودية والأوروغواي.