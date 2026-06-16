"فيفا" يمنح الاتحاد المصري درع كأس العالم

منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة الدرع الخاص ببطولة كأس العالم 2026، وتذكرة المشاركة في البطولة في إطار البروتوكول المتبع لكل المنتخبات المشاركة في المونديال.

بدوره، حرص أبوريدة علي إهداء إنفانتينو تمثالاً تذكارياً لتوت عنخ آمون وقميص منتخب مصر، علي هامش مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة بكأس العالم .