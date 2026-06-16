عقب الخسارة القاسية في كأس العالم.. تونس تقيل مدربها صبري لموشي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للمنتخب الأول، صبري لموشي، بالتراضي، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان رسمي، إنه يتقدم بالشكر إلى لموشي على الفترة التي قضاها مع المنتخب، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة، دون الكشف عن هوية المدرب الذي سيتولى المهمة في المباراة المقبلة أمام اليابان.

وتلقى منتخب تونس ضربة قوية في مستهل مشواره بالمونديال بعد خسارة قاسية أمام السويد، ليقبع في المركز الأخير بالمجموعة السادسة بفارق أهداف كبير، قبل مواجهتي اليابان وهولندا، ما يزيد من صعوبة مهمته في المنافسة على التأهل للدور التالي.