السعودية تنتزع نقطة ثمينة من الأوروغواي

انتزعت السعودية نقطة ثمينة من الأوروغواي بتعادل مثير 1-1 الإثنين على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم.

وتقدمت السعودية بهدف علي العامري (41)، وعادلت الأوروغواي عبر ماكسي أراوخو (80) في مباراة تألق فيها حارس مرمى الاخضر محمد العويس بتسع صدات رائعة.

ويلعب "الأخضر" مباراته الثانية في أتلانتا مع إسبانيا التي صُدمت بتعادل مع الرأس الأخضر، قبل لقاء الأخيرة في المباراة الثالثة في هيوستن.