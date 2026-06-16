«رجل المواعيد الكبيرة» يقود هجوم العراق أمام العملاق هالاند

يستهل منتخب العراق مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام النرويج، الساعة 2:00 من فجر الغد بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة التاسعة، في مباراة يعول فيها العراق على روح مجموعة من اللاعبين المميزين، ويقود المنتخب العراقي المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، الذي سبق له تدريب منتخب بلاده في فترتين.

ويُعد أيمن حسين (30 عاماً) «رجل المواعيد الكبيرة» وأبرز نجوم العراق، إذ يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي المنتخب برصيد 33 هدفاً دولياً، إلى جانب مهند علي وأمير العماري.

وتأهل العراق إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال 1986، بعد فوزه على بوليفيا في مباراة فاصلة، علماً بأنه خسر مبارياته الثلاث في مشاركته الوحيدة السابقة بالبطولة، وفي المقابل تشارك النرويج في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، والأولى منذ عام 1998، بقيادة العملاق إيرلينغ هالاند (25 عاماً)، الذي يُعد أحد أفضل المهاجمين في العالم، وقد سجل أكثر من 30 هدفاً في أربعة مواسم متتالية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يتصدر قائمة هدافي منتخب بلاده التاريخيين بـ55 هدفاً، وإلى جانب هالاند، يبرز في خط الهجوم ألكسندر سورلوث (30 عاماً)، فيما يسابق القائد، مارتن أوديغارد، الزمن للوصول إلى أفضل جاهزية بعد معاناته من إصابات في الركبة والكتف خلال الموسم الماضي.

«أسود التيرانغا» ترغب في افتراس «الديوك»

يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال، الساعة 23:00 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في لقاء يعيد إلى الأذهان مواجهة الفريقين، في افتتاح مشوارهما بمونديال 2002 في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، عندما حقق «أسود التيرانغا» مفاجأة مدوية بالفوز على فرنسا، لتعم الاحتفالات شوارع داكار.

ويبقى المنتخب الفرنسي (الديوك)، الساعي إلى لقبه الثالث بعد تتويجه بمونديالي 1998 و2018 من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة بفضل قوته الهجومية التي تضم كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسيه.

وفي حال فوز المنتخب الفرنسي باللقب، سيصبح خامس منتخب يتوَّج بكأس العالم ثلاث مرات على الأقل، بعد البرازيل (خمسة ألقاب)، وألمانيا وإيطاليا (أربعة ألقاب لكل منهما)، والأرجنتين (ثلاثة ألقاب).

أما السنغال، التي تم تجريدها من لقب كأس إفريقيا أمام المغرب بقرار إداري، فتعتبر قوة كروية كبيرة في قارة إفريقيا بقيادة نجمها ساديو ماني.