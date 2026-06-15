صداع الرأس الأخضر يصيب إسبانيا

استهل المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للقب قبل البطولة، مشواره بتعادل سلبي مخيّب أمام الرأس الأخضر المغمورة والمشاركة في النهائيات للمرة الأولى، الاثنين، في أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وخالفت النتيجة توقعات صبت في مصلحة فوز إسباني سهل، خصوصا أن الرأس الأخضر مصنف في المركز 69 عالميا، مقارنة بتاريخ إسبانيا بطلة العالم عام 2010 وأوروبا 1964 و2008 و2012.

ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها الأوروغواي بطلة العالم مرتين والسعودية في وقت لاحق.