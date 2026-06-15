كيف يوقف العراق "نرويج هالاند"؟ نصيحة فنية من اللاعب السابق كريم علاوي

أكد لاعب المنتخب العراقي السابق كريم محمد علاوي أهمية أن يخوض "أسود الرافدين" مباراتهم المرتقبة أمام النرويج (الساعة 2:00 من فجر الأربعاء) بأسلوب يتسم بالانضباط والتوازن، مشيراً إلى أن تقديم أداء فني جيد أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية يُعد مكسباً بحد ذاته، في ظل الفوارق الفنية والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب النرويجي.

ويخوض المنتخب العراقي منافسات المجموعة التي تضم فرنسا وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، والسنغال وصيف بطل أفريقيا، إلى جانب النرويج، وهي مجموعة وُصفت بـ“الحديدية” نظراً لقوة منتخباتها.

وقال علاوي لـ"الإمارات اليوم": "المباراة صعبة جداً، فنحن نلعب في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.. فرنسا وصيف بطل العالم، والسنغال وصيف بطل أفريقيا، إضافة إلى منتخب نرويجي متطور يضم لاعبين مميزين ينشطون في أبرز الدوريات الأوروبية، لذلك تبدو فرص تحقيق نتيجة إيجابية صعبة للغاية".

وأضاف: “نتمنى أن يقدم المنتخب العراقي مستوى فنيًا جيدًا يعكس صورة إيجابية عن الكرة العراقية أمام العالم، بغض النظر عن النتيجة النهائية. الظهور بصورة منظمة ومنافسة أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا سيمنح الكرة العراقية دفعة معنوية كبيرة ويعزز حضورها في كأس العالم”.

وعن النهج التكتيكي المتوقع للمساعدة في تحقيق الفوز على النرويج بقيادة لاعبه العملاق إيرلينغ هالاند، قال علاوي: "لا أعتقد أن المنتخب سيلعب بأسلوب دفاعي بحت، لأن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يعتمد غالباً على مهاجمين اثنين، ما يرجح عدم اللجوء إلى دفاع متراجع طوال فترات اللقاء".

وتابع: "أنصح بأن يوازن المنتخب العراقي بين الدفاع والهجوم. ومن وجهة نظري، سيكون من الأفضل أن يميل أكثر إلى الجانب الدفاعي بنسبة تقارب 60% دفاعاً مقابل 40% هجوماً، مع ضرورة الضغط على لاعبي النرويج وتقارب الخطوط للحد من خطورتهم".

وأشار إلى أنه لا يتوقع تغييرات في الخط الأمامي، موضحاً: "أعتقد أن المدرب سيواصل الاعتماد على الثنائي علي الحمادي وأيمن حسين، لما يمتلكانه من قدرة على أداء الأدوار الدفاعية إلى جانب الواجبات الهجومية".