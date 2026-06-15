السويدي سفانبرغ يصنع التاريخ بمرمى تونس في 18 ثانية

احتاج السويدي ماتياس سفانبرغ إلى 18 ثانية فقط بعد دخوله أرض الملعب ليصنع التاريخ، ويصبح ثاني أسرع لاعب بديل يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، وذلك خلال فوز منتخب بلاده على تونس 5-1 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في مونديال 2026.

وسجل سفانبرغ الهدف الرابع لمنتخب السويد بعد دخوله مباشرة، ليضع بصمته في انتصار عريض منح المنتخب السويدي تفوقاً واضحاً على "نسور قرطاج"، ويدخله سجلات البطولة من أوسع أبوابها.

وبات سفانبرغ ثاني أسرع لاعب بديل يسجل في تاريخ المونديال، خلف الرقم القياسي المسجل باسم الباراغوياني ريتشارد موراليس الذي سجل بعد 16 ثانية أمام السنغال في مونديال 2002.

وافتتح ياسين العياري التسجيل مبكراً للسويد في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 29. وقلّص عمر الرقيق الفارق لتونس قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني، عزز فيكتور جيوكيريس النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يسجل سفانبرغ الهدف الرابع في الدقيقة 83، ويختتم العياري مهرجان الأهداف بالخامس في الدقيقة 95.