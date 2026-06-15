أول خسارة للمنتخبات العربية.. السويد تقسو على تونس بخماسية

تلقى منتخب تونس خسارة قاسية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره السويدي، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026، ليدشن "نسور قرطاج" مشواره المونديالي بنتيجة صدمت الجماهير.

وجاءت هذه الهزيمة العريضة لتمثل أول خسارة للمنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم بعد تعادل قطر مع سويسرا والمغرب مع البرازيل، حيث عجز الدفاع التونسي عن الصمود أمام الهجمات السويدية التي أسفرت عن اهتزاز الشباك 5 مرات، في حين لم يشفع الهدف التونسي الوحيد في تعديل الكفة أو إعادة الفريق لأجواء اللقاء.

افتتح ياسين العياري التسجيل مبكراً للمنتخب السويدي في الدقيقة 6 من الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله ألكسندر إسحاق النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 29. وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق، وتحديداً في الدقيقة 42، نجح المدافع عمر الرقيق في تقليص الفارق لصالح نسور قرطاج بإحرازه الهدف التونسي الوحيد. وفي الشوط الثاني، واصل السويديون هيمنتهم الهجومية حيث أحرز فيكتور جيوكيرس الهدف الثالث في الدقيقة 58، وتلاه ماتياس سفانبرغ بالهدف الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يعود ياسين العياري مجدداً ليختتم المهرجان التهديفي بالهدف الخامس في الدقيقة 95 من الوقت بديل الضائع.

وفي حسابات المجموعة ذاتها، تعقدت وضعية المنتخب التونسي مبكراً بعد أن حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة منتخبي هولندا واليابان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة خلف السويد المتصدرة بـ 3 نقاط، بينما تذيلت تونس الترتيب بلا رصيد من النقاط.