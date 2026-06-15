رونالدو أنفق مليون دولار على 7 عادات استعداداً لكأس العالم.. السر في "الميتوكوندريا"

أكدت تقارير إعلامية أن نجم منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، أنفق مليون دولار سنوياً للاستعداد لكأس العالم 2026، وهو في عامه الـ41، وكانت أبرز أسرار حفاظه على لياقته البدنية اهتمامه بـ "الميتوكوندريا" وهي أجزاء الخلايا المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الجسم.

ووفقاً لحساب Speedline عبر إكس، إليكم سبع عادات جعلت كريستيانو رونالدو لاعباً خارقاً:

1- عقلية الفوز

يتخيل النجاح باستمرار ولا يشك في قدراته أبداً، حتى تحت ضغط هائل لا يرضى أبداً بما حققه، وبعد الأداء الرائع يبحث عن طرق للتحسن".

2- النظام الغذائي

يتجنب رونالدو السكر والكحول والوجبات السريعة، وتركز وجباته على البروتين الخالي من الدهون، الأسماك، البيض، الفواكه، الخضراوات، والحبوب الكاملة".

3- روتين النوم

لا ينام رونالدو نوماً متواصلاً، بل يتبع دورات نوم متعددة مدة كل منها 90 دقيقة لتحسين التعافي والتركيز والأداء.

4- الترطيب

يحرص رونالدو على شرب كميات كبيرة من الماء يومياً، ويتجنب المشروبات الغازية، حيث يدعم الترطيب الكافي الطاقة والتعافي والأداء".

5- التركيز على الميتوكوندريا

صُممت العديد من عادات رونالدو لدعم الميتوكوندريا، وهي أجزاء الخلايا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، من أجل تعافي أسرع، وأداء أفضل على المدى الطويل".

6- برنامج الاستشفاء

يتضمن الاستشفاء، حمامات الثلج، العلاج بالتبريد، التدليك، العلاج بالأكسجين، والعلاج بالضوء الأحمر، كل شيء مُصمم للحفاظ على جاهزية الجسم للمباريات".

7- برنامج تدريبي مكثف

يجمع برنامج رونالدو التدريبي بين تدريبات القوة، السرعة، تقوية عضلات الجذع، والقوة.