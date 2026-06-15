كوت ديفوار تصعق الإكوادور بهدف قاتل في المونديال

قاد النجم الشاب أماد ديالو منتخب كوت ديفوار لتحقيق انتصار درامي وثمين على نظيره الإكوادوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من ألمانيا وكوراساو.

وجاء الحسم في الدقيقة التسعين من عمر اللقاء بعد مباراة اتسمت بالندية والإثارة وضياع الفرص من الجانبين، حيث نجح المدافع ويلفريد سينجو في اختراق الجبهة الدفاعية للإكوادور، ليرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، تابعها البديل الذهبي أماد ديالو بتسديدة مباشرة رائعة هزت شباك الحارس هيرنان غاليندز، مانحاً "الأفيال" ثلاث نقاط غالية في الأنفاس الأخيرة.

وبهذا الفوز القاتل، رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى ثلاث نقاط ليتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، وبفارق الأهداف خلف المنتخب الألماني المتصدر الذي حقق انتصاراً عريضاً على كوراساو في الجولة ذاتها، بينما بقي رصيد الإكوادور خالياً من النقاط في المركز الثالث.