«إيست أفنيو» يهدي «غودولفين» لقب «سالفاتور مايل ستيكس» الأميركي

حقق الجواد «إيست أفنيو»، المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب براندن والش، الانتصار الثالث له في سباقات التصنيف الرفيع، بعدما نجح الجواد، البالغ من العمر أربع سنوات، في انتزاع الفوز بلقب سباق «سالفاتور مايل ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1600 متر، على مضمار «مونماوث بارك» الأميركي العريق، أمس.

وأضاف الجواد، المنحدر من نسل الفحل «مداليا دورو»، الانتصار الرابع له في مسيرته، والثالث في سباقات الفئات، في مسيرة تتضمن انتصاره عام 2024 بلقب سباق «بريدرز فيوتشريتي» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بجانب فوزه العام الماضي في سباق «مات وين ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

ونجح الفارس تايلر غافاليوني في قيادة الجواد «إيست أفنيو» لتعويض انطلاقته المتأخرة من البوابة السادسة، ليستقر سريعاً من الجهة الخارجية على مقربة من جياد المقدمة، والحفاظ على قدراته حتى الانعطاف نحو المسار المستقيم، قبل إطلاق العنان لقدراته في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، ومنتزعاً المركز الأول والفوز بقطعه خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و99 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق «الرقبة» عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «بيشوبس باي»، بإشراف المدرب «براد كوكس» وقيادة الفارس فلافين برات، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «سي ستريك»، بإشراف المدرب إدي أوينز وقيادة الفارس سوني ليون.

وعلّق الفارس تايلر غافاليوني على انتصار الجواد «إيست أفنيو» بقوله في تصريحات صحافية: «سعيد للغاية بهذا الانتصار، ومن أجل القائمين على الجواد (إيست أفنيو) الذين بذلوا جهداً كبيراً مع هذا الجواد الذي نجح في تقديم عرض كبير نحو انتزاع الفوز».

وأضاف: «كان عليّ الطلب منه لبذل بعض الجهد، إلا أنه أظهر قدرات هائلة، وأنا فخور جداً بما قدمه، وأعتقد أنه لايزال يحتفظ بالكثير من تلك القدرات التي في طريقها للظهور في استحقاقاته المقبلة».