أنشيلوتي: كنا متوترين في لقاء المغرب
لم يستمتع مدرب المنتخب البرازيلي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بمباراته الأولى في كأس العالم مديراً فنياً بعد التعادل 1-1 مع المغرب.
وقال أنشيلوتي: «المباراة كانت صعبة خاصة في الشوط الأول، كنا متوترين وفقدنا الكرة كثيراً، ولم يكن هناك توازن كافٍ داخل الملعب»، وأضاف: «الأشياء التي قمنا بها بشكل جيد في المباراتين الوديتين لم تسر كما خططنا لها في الشوط الأول، ونحتاج إلى مواصلة العمل لبناء فريق أكثر توازناً وأكثر فاعلية هجومية».
وقال: «الشوط الثاني كان أفضل كثيراً، وسنتحسن في المباراة المقبلة، وينبغي ألا نفقد الثقة، ففي أول مباراة في كأس العالم أي شيء يمكن أن يحدث».
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