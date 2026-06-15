وهبي: لاعبو المغرب ليسوا سعداء بـ «نقطة» البرازيل

شدد مدرب المغرب، محمد وهبي، على صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه مع نظيره البرازيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، موضحاً أن حرارة الجو أثرت سلباً في لاعبي «أسود الأطلس».

وتعادل منتخب المغرب 1-1 مع منتخب البرازيل، في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضاً منتخبَي هايتي وأسكتلندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32.

وقال وهبي: «قمنا بما هو مطلوب منا تماماً مثلما كنا نخطط له، لكنني واجهت الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب البرازيل)، وهو الأمر الذي لم يكن بسيطاً بالنسبة لي».

وأضاف المدرب المغربي: «لقد كنا نطمح إلى تحقيق الفوز وكان اللاعبون يرغبون في حصد الانتصار، وشعرنا بأن اللقاء أفلت من أيدينا في ظل عدم فوزنا، وكنا نريد التغلب على البرازيل».

وأوضح وهبي أن «اللاعبين البدلاء كانوا جيدين حقاً، لكن الحرارة أثّرت في عناصر الفريق، وكان البعض يشارك في أول مونديال له، الأمر لم يكن سهلاً».

وتابع: «يجب أن نقوم بتحسين بعض الأمور في مباراة إسكتلندا وينبغي أن نبحث عن حلول أخرى».

وفي تصريحات للإعلام المغربي، قال وهبي إن لاعبيه لم يكونوا سعداء بعد التعادل مع البرازيل، مشيراً إلى أنهم شعروا بأنهم كانوا قادرين على الانتصار.

وأفاد وهبي في تصريحاته التي نقلها موقع «البطولة» الإلكتروني المغربي: «هذا أمر مؤسف. كنا نرغب في الفوز بهذه المباراة. أعتقد أن اللاعبين في نهاية اللقاء لم يكونوا في حالة فرح كبير أو جنون الاحتفال لأننا تعادلنا مع البرازيل».

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: «شعرت، على الأقل من خلال حديثي مع اللاعبين، بأن هناك إحساساً بسيطاً بعدم إكمال المهمة، حيث كان بإمكاننا تحقيق الفوز، كان هذا هو الهدف».

وواصل وهبي حديثه قائلاً: «نحن نكتفي بهذه النقطة، المهم أن نواصل التطور، وأن نتأهل بطبيعة الحال، وأن نواصل النمو خلال المنافسة، لكننا أظهرنا أشياء جيدة اليوم. علينا مواصلة العمل».