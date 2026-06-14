​40 سنة فارق العمر بين مدربي ألمانيا وكوراساو.. الأصغر والأكبر في مونديال 2026

تشهد المباراة الجارية حالياً بين المنتخب الألماني ونظيره منتخب كوراساو المقامة اليوم الأحد في كأس العالم 2026 حدثاً استثنائياً على صعيد الأجهزة الفنية، إذ تجمع بين أصغر مدرب وأكبر مدرب في المونديال.

ويقود المنتخب الألماني المدرب الشاب يوليان ناغلسمان، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً و326 يوماً، ليصبح أصغر مدير فني في المونديال، فيما يتولى المخضرم ديك أدفوكات قيادة منتخب كوراساو بعمر 78 عاماً و260 يوماً، كأكبر مدرب مشارك في البطولة.

ويصل الفارق العمري بين المدربين إلى نحو 40 عاماً، في مشهد نادر يعكس التباين بين جيلين مختلفين من مدارس التدريب، حيث يمثل ناغلسمان الفكر الكروي الحديث، بينما يجسد أدفوكات الخبرة المتراكمة عبر مسيرة طويلة امتدت لعقود في الملاعب العالمية.

أكبر المدربين سناً في كأس العالم 2026

ديك أدفوكات (كوراساو) – 78 عاماً

ميروسلاف كوبيك (جمهورية التشيك) – 74 عاماً

هوغو بروس (جنوب أفريقيا) – 74 عاماً

كارلوس كيروش (غانا) – 73 عاماً

مارسيلو بيلسا (الأوروغواي) – 70 عاماً

رالف رانغنيك (النمسا) – 67 عاماً

خافيير أغيري (المكسيك) – 67 عاماً

كارلو أنشيلوتي (البرازيل) – 66 عاماً

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا) – 64 عاماً

غوستافو ألفارو (باراغواي) – 63 عاماً