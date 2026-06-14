هالاند يكرّم والدته أمام العراق في كأس العالم 2026

يخوض النجم النرويجي إيرلينغ هالاند كأس العالم 2026 للمرة الأولى في مسيرته، حاملاً لفتة عائلية مميزة إلى جانب طموحاته الكروية، بعدما قرر إضافة لقب والدته إلى اسمه على قميص منتخب النرويج خلال البطولة.

وسيظهر مهاجم مانشستر سيتي باسم "براوت هالاند" في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية أمام العراق فجر الأربعاء، تكريماً لوالدته غري ماريتا براوت، بطلة النرويج السابقة في منافسات السباعي لألعاب القوى.

وتأتي هذه المبادرة لتعكس ارتباط هالاند بعائلته، بالتزامن مع عودة المنتخب النرويجي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاماً.