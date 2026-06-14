بعد ظهوره اللافت أمام البرازيل.. ليفربول يراقب أيوب بوعدي

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي تحركات أولية لدراسة إمكانية التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، بعد ظهوره اللافت مع المنتخب المغربي أمام البرازيل في افتتاح مشوار “أسود الأطلس” بكأس العالم 2026.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، عقد ليفربول اجتماعات تمهيدية مع ممثلي اللاعب، بهدف التعرف إلى شروط الصفقة وإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه النادي نحو استقطاب مواهب شابة قادرة على التطور داخل الفريق.

تألق أمام البرازيل

وخطف بوعدي الأنظار خلال مباراة المغرب والبرازيل، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بعدما قدّم أداءً ناضجاً في وسط الميدان رغم صغر سنه.

اللاعب البالغ 18 عاماً تعامل بثبات مع ضغط المباراة، وظهر هادئاً في بناء اللعب والخروج بالكرة، ما جعله إحدى أبرز قصص المواجهة، لا سيما أنها جاءت أمام واحد من أقوى منتخبات العالم.

أرقام تعكس النضج

ولم يكن حضور بوعدي لافتاً من الناحية الفنية فقط، بل دعمته الأرقام أيضاً، إذ حصل على تقييم 7.0 من موقع “سوفا سكور”، المتخصص في إحصاءات المباريات.

وأنهى لاعب ليل المباراة بدقة تمرير بلغت 91%، بعدما نجح في 60 تمريرة من أصل 66، مع دقة بلغت 94% في نصف ملعب المغرب، و88% في نصف ملعب البرازيل، إضافة إلى نجاحه في جميع تمريراته الطويلة.

وتعكس هذه الأرقام قدرة اللاعب الشاب على التحكم في إيقاع اللعب، والمساهمة في بناء الهجمات، مع الحفاظ على التوازن في وسط الميدان.

اهتمام أوروبي متزايد

وأشار رومانو إلى أن إدارة ليل تدرك أن بوعدي أصبح تحت متابعة أندية أوروبية كبرى، موضحاً أن بعض أكبر الأندية بدأت التواصل مع وكلائه حتى قبل انطلاق كأس العالم.

ويُعد بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بفضل قدرته على اللعب في مركز الوسط الدفاعي، إلى جانب امتلاكه خصائص هجومية تسمح له بالتقدم بالكرة وصناعة اللعب.

رهان مغربي جديد

ويمثل ظهور بوعدي مع المنتخب المغربي مكسباً مهماً للمدرب والجهاز الفني، في ظل حاجة “أسود الأطلس” إلى لاعبي وسط يجمعون بين الانضباط التكتيكي والجودة الفنية.

وبعد تعادل المغرب مع البرازيل، خرج بوعدي بصورة أوضح: لاعب وسط مغربي صاعد، فرض حضوره في مباراة كبرى، وبدأ يجذب اهتمام أندية أوروبية بارزة، وفي مقدمتها ليفربول.