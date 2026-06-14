مكافأة مالية استثنائية لمنتخب مصر حالة الفوز على بلجيكا.. ومركز واحد غامض في التشكيلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء الاثنين (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يكتسب أهمية كبيرة لمنتخب الفراعنة الساعي إلى تحقيق بداية قوية في المجموعة السابعة، وسط حالة من التفاؤل داخل البعثة بعد اكتمال الاستعدادات الفنية والجماهيرية للمباراة.

وكشف مصدر بالبعثة المصرية في أميركا لـ"الإمارات اليوم" بأن "مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة وعد اللاعبين بمكافأة استثنائية تصل إلى 200 ألف جنيه لكل لاعب في حال تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي، في خطوة تستهدف رفع الروح المعنوية وتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية".

وأكدت مصادر مقربة من البعثة أن مسؤولي الاتحاد أبلغوا اللاعبين والجهاز الفني بأهمية المباراة في رسم ملامح مشوار المنتخب بالمونديال، خاصة أن الفوز على بلجيكا سيمنح «الفراعنة» دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مباريات الدور الأول.

وعلى الصعيد الجماهيري، تشهد مدينة سياتل، التي تستضيف المباراة، حضوراً جماهيرياً لافتاً بعدما نفدت جميع التذاكر المخصصة للجماهير المصرية قبل أيام من اللقاء، في ظل إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمين في الولايات المتحدة.

ووصلت أعداد كبيرة من المشجعين المصريين من مختلف الولايات الأميركية لمساندة المنتخب في مباراته الأولى، فيما رفعت روابط المشجعين حالة التأهب لتنظيم حضور جماهيري كثيف في المدرجات، أملاً في توفير أجواء مشابهة لما اعتاد عليه المنتخب في المباريات الكبرى.

فنياً، استقر المدير الفني حسام حسن إلى حد كبير على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، حيث ينوي الاعتماد على طريقة لعب تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، ومواجهة القوة البدنية والسرعة اللتين يتمتع بهما المنتخب البلجيكي.

وأكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن الجهاز الفني حسم اختيارات 10 لاعبين من التشكيلة الأساسية، بينما ما زالت المفاضلة مستمرة على مقعد واحد بين إمام عاشور ومحمود حسن «تريزيغيه»، إذ يدرس حسام حسن الخيارات المتاحة وفقاً للخطة الفنية وطبيعة الأدوار المطلوبة خلال المباراة.

وتتألف تشكيلة المنتخب المصري من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، فيما يشغل محمد هاني وأحمد فتوح طرفي الملعب، إلى جانب الثنائي مهند لاشين ومروان عطية، وأمامهم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش، ومحمود حسن «تريزيغيه» أو إمام عاشور.

ويدرك المنتخب المصري أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا قد يضعه مبكراً في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني، فيما يتطلع حسام حسن إلى تسجيل بداية تاريخية في أولى مبارياته المونديالية مديراً فنياً للفراعنة، مدعوماً بحماس اللاعبين وآلاف المشجعين الذين يستعدون لتحويل مدرجات الملعب إلى لوحة مصرية خالصة.