الحكم الصومالي عرتن سيحصل على راتبه الكامل كحكم في بطولة كأس العالم

سيحصل الحكم الصومالي عمر عرتن على راتبه الكامل كحكم في بطولة كأس العالم لكرة القدم، رغم قيام الولايات المتحدة بمنعه من دخول البلاد.

واضطر عرتن للسفر إلى بلاده بعدما ذكرت السلطات في الولايات المتحدة التي تستضيف البطولة بالاشتراك مع المكسيك وكندا، إنه لديه «علاقة مع أعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية».

ولكن ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أن حكم العام في أفريقيا لعام 2025 سيحصل على كامل مستحقاته المالية في البطولة، رغم عدم إدارته لأي مباراة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في خطوة اعتبرت انتقادا واضحا للاتحاد الدولي (فيفا) المنظم لكأس العالم، أنه بعد قرار منعه من الدخول، سيقوم عرتن بإدارة نهائي كأس السوبر بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في أغسطس.