لوبتيجي بعد تعادل قطر مع سويسرا: لدينا الحق في مواصلة الحلم

قال مدرب منتخب قطر يولن لوبتيجي، ​اليوم الأحد، للصحافيين "حققنا حلما عندما وصلنا إلى هنا، وهو أن نكون هنا، واليوم حققنا حلما صغيرا آخر"، ​ وأضاف "لدينا الحق في مواصلة الحلم"، بعد أن خطف القائد بوعلام خوخي هدفاً في الوقت القاتل قاد به الفريق للتعادل 1-1 مع سويسرا، لتحصد قطر أول نقطة لها في البطولة.

وتساوت فرق المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل فريق بعد أن تعادلت كندا 1-1 مع البوسنة والهرسك أمس الجمعة. لكن لوبتيجي يرى أن أهمية النتيجة تتجاوز جدول ترتيب المجموعة.

وقال ‌المدرب الإسباني للصحافيين "حققنا حلما عندما وصلنا إلى هنا، وهو أن نكون هنا، واليوم حققنا حلما صغيرا آخر".

وأثار الهدف المتأخر احتفالات صاخبة ‌بين لاعبي قطر بعد أن أمضوا أغلب فترات المباراة في ‌التصدي للضغط الهجومي السويسري، إذ سجلت سويسرا 26 محاولة على المرمى ‌مقابل سبع محاولات لقطر.

وقال لوبتيجي ‌إن فريقه لم يتخل عن خطة اللعب أبدا، حتى بعد تأخره في الدقيقة 17.

وأضاف "أجرينا تغييرات قليلة للغاية ​لكن كان علينا ‌التمسك بخطتنا لأنك إذا... فتحت ​اللعب مبكرا جدا أمام فريق ⁠مثل منتخب سويسرا، فستعاني كثيراً".

وظل منتخب قطر متماسكاً ومنضبطاً، وواصل الدفاع بأعداد كبيرة بدلا من الاندفاع الهجومي، وهي استراتيجية قال لوبتيجي إنها كانت ضرورية أمام فريق يضم ​مواهب من ⁠المستوى الأول في ⁠جميع المراكز.

وقال "نحن نؤمن، ونعمل، ونقاوم، ونتمتع بالإصرار".

وأثنى لوبتيجي بشكل خاص على عقلية لاعبيه، قائلا إنه كان سيشعر بالفخر بجهودهم حتى لو لم يسجل خوخي هدف ⁠التعادل المثير.

وقال "كنت فخورا للغاية بالعقلية والانضباط اللذين أظهروهما اليوم".

وسرعان ما وجه لوبتيجي أنظاره إلى المباراة المقررة يوم الخميس أمام كندا، المشاركة في استضافة البطولة، محذرا من أن التعافي سيكون أمرا حاسما بعد مباراة مرهقة بدنيا.

ويتوفر أمام قطر يوم واحد أقل من كندا للتعافي، كما يتعين على المنتخب السفر ‌قبل المباراة، في حين لا يزال عدد من لاعبي الفريق يتأقلمون مع متطلبات المشاركة في ​كأس العالم.

وقال المدرب "يحتاج لاعبونا أحيانا إلى وقت أطول من بقية اللاعبين لأنهم غير معتادين على إيقاع من هذا النوع".

وأضاف "علينا بذل جهد كبير للتعافي جيدا والاستعداد للتحدي الكبير التالي".

لكن في الوقت الحالي، لا يزال مشوار قطر مستمرا، وقال ​لوبتيجي "سيكون الأمر صعباً وشاقاً... ‌لكننا اكتسبنا حقنا".