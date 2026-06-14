ريمونتادا العنابي.. قطر تكتب التاريخ بأول نقطة مونديالية أمام سويسرا (صور)

فرض المنتخب القطري تعادلاً مثيراً وثميناً على نظيره السويسري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ليفايس ستاديوم" بكاليفورنيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2026، ليحصل "العنابي" على أول نقطة في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وقدم المنتخب القطري مباراة بطولية وروحاً قتالية عالية على مدار الشوطين، ليخرج بنقطة غالية في بداية مشواره بالمجموعة التي تضم إلى جانبهما كندا والبوسنة والهرسك.

وكان المنتخب السويسري قد تقدم بالهدف الأول مبكراً في الدقيقة السابعة عشرة من الشوط الأول عن طريق المهاجم بريل إمبولو عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح، بعد عرقلة تعرض لها ريمو فرويلر داخل منطقة الجزاء من الحارس محمود أبوندى. ولم يستسلم لاعبو قطر بعد الهدف، بل واصلوا تنظيم صفوفهم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والخطيرة بقيادة النجم أكرم عفيف، وسط استبسال دفاعي كبير وتألق لافت للحارس أبوندى الذي حرم سويسرا من تعزيز التقدم في أكثر من مناسبة محققة.

وفي الشوط الثاني، واصل الحارس أبو ندى تألقه في التصدي لهجمات المنتخب السويسري، قبل أن يحرز خوخي بوعلام هدف التعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بالتعادل.