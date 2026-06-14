«ملحمة سوباشيتش».. الحارس الذي رفض التبديل وصنع التاريخ رغم الإصابة

شهدت بطولة كأس العالم 2018 في روسيا واقعة استثنائية، سطّرها الحارس الكرواتي دانييل سوباشيتش في مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض، في مشهد يجسّد الصمود والتضحية في تاريخ المونديال. فبعد تعرّضه لإصابة مؤثرة، رفض الخروج من الملعب واستبداله، متحاملاً على آلامه حتى نهاية المباراة، ليسهم في قيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي.

وتعرّض سوباشيتش لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «فيشت» الأولمبي بمدينة سوتشي الروسية. وإثر الإصابة، دخل الطاقم الطبي للمنتخب الكرواتي إلى أرض الملعب، وأوصى الجهاز الفني بإجراء تبديل اضطراري، إلا أن الحارس المخضرم أصر على مواصلة اللعب وعدم مغادرة الملعب.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، قبل أن تمتد إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل كل من المنتخبين هدفاً إضافياً، ليستمر التعادل، ويُحتكم إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

ورغم معاناته الإصابة العضلية التي تحدّ من قدرة حراس المرمى على الحركة والقفز بحرية، واصل سوباشيتش القتال بين الخشبات الثلاث، ونجح في التصدي لركلة الجزاء الأولى التي نفذها الروسي فيودور سمولوف، في تصدٍّ منح زملاءه دفعة معنوية كبيرة، وأسهم في فوز كرواتيا بركلات الترجيح 4-3 والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

يُذكر أن سوباشيتش كان قد تألق أيضاً في الدور ثمن النهائي أمام الدنمارك، عندما تصدى لثلاث ركلات ترجيحية، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز 3-2 والتأهل لمواجهة روسيا في الدور ربع النهائي.