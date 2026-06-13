المغرب والبرازيل.. تاريخ مواجهات قصير ومثير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية، يوم غد الأحد، حيث يلتقي منتخب البرازيل ضد منتخب المغرب في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من المكانة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخبان على الساحة الدولية، فإن سجل المواجهات المباشرة بينهما لا يتضمن سوى ثلاث مباريات فقط، تمكن المنتخب البرازيلي من الفوز في اثنتين منها، بينما حقق المنتخب المغربي انتصاراً واحداً.

وكان أول لقاء رسمي بين الطرفين قد جرى خلال نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، عندما تواجها في الجولة الثالثة من دور المجموعات. آنذاك، فرض المنتخب البرازيلي تفوقه وحقق فوزاً بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها كل من رونالدو وريفالدو وبيبيتو، ليضمن تأهله إلى الدور التالي. أما المنتخب المغربي، فرغم تحقيقه انتصاراً لافتاً على اسكتلندا في الجولة نفسها، فقد غادر البطولة من الدور الأول.

وقبل تلك المواجهة بعام تقريباً، وتحديداً في أكتوبر 1997، التقى المنتخبان في مباراة ودية بمدينة بيليم البرازيلية، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين فكانت في مارس 2023 بمدينة طنجة المغربية، حيث نجح "أسود الأطلس" في تحقيق أول انتصار لهم على المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً. وسجل هدفي المغرب سفيان بوفال وعبد الحميد صابري، فيما أحرز كاسيميرو الهدف الوحيد للبرازيل.