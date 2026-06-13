"الفيفا" يحدد حكم أول مباراة للأردن في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة المنتخب الوطني الأردني أمام النمسا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويعاون بيدا في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان جيرسون سانتوس من أنغولا وإلفيس نوبي من الكاميرون، فيما يتولى أوشاني ناتيون من جامايكا مهمة الحكم الرابع.

ويبدأ المنتخب الأردني مشواره في المونديال صباح الأربعاء المقبل على ملعب باي أرينا، في مواجهة تحظى بترقب واسع، كونها تسجل الظهور الأول لـ“النشامى” في تاريخ كأس العالم.