غانا: حرمان بارتي من تأشيرة دخول كندا قرار تعسفي وغير عادل

وصفت حكومة غانا اليوم السبت قرار كندا برفض منح لاعب خط الوسط ‌توماس بارتي تأشيرة دخول للمشاركة في مواجهة بنما بكأس العالم 2026 لكرة القدم بأنه "تعسفي وغير عادل على الإطلاق".

وأكدت وزارة الخارجية الغانية أنها ‌أرسلت مذكرة احتجاج رسمية يوم الخميس تطلب فيها من ‌كندا إعادة النظر في قرارها، معربة عن "تحفظها الشديد على القرار التعسفي وغير العادل".

ويوجد بارتي حالياً مع بقية أعضاء منتخب غانا في بوسطن، ‌وسيتمكن من المشاركة في مواجهتي إنجلترا في نفس المدينة وكرواتيا في فيلادلفيا ضمن منافسات المجموعة 12.

وقالت وزارة الخارجية في غانا إنها ‌أرسلت مذكرة احتجاج رسمية يوم الخميس تطلب فيها من ‌كندا إعادة النظر في قرارها.

وقال متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أمس الجمعة إن ⁠البلاد متمسكة ⁠بموقفها بأن استضافة الأحداث الكبرى لا تغير من قوانين الهجرة.

وقال المتحدث إن السلطات "تقيم كل شخص يسعى للقدوم إلى كندا على حدة، ⁠بناء على الحقائق المتاحة والقانون المعمول به".

وقال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة الخاصة بالبلدان المضيفة.