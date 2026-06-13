أنشيلوتي يعلن غياب نيمار عن مواجهة المغرب

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن "السامبا" سيفتقد نجمه نيمار في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام المغرب في مونديال 2026.

وقال أنشيلوتي إن نيمار يعمل من أجل استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن، معرباً عن أمله أن يعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه استدعى نيمار لتشكيلة البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 ليس فقط لمهاراته الكروية، بل أيضا لخبرته، معتبراً أنه سيكون قدوة حسنة للاعبين الشباب في البرازيل.

ولا يزال نيمار (34 عاماً) يعاني من إصابة في عضلة الساق، وقد أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤخراً أن اللاعب يحرز تقدماً، في تعافيه.