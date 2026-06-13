الولايات المتحدة تستهل مشوار المونديال برباعية في شباك باراغواي

استهل المنتخب الأميركي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بقوة، بفوزه على نظيره الباراغوياني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" بكاليفورنيا، وسط أجواء احتفالية صاخبة في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لصاحب الأرض والجمهور.

ودخل أصحاب الأرض اللقاء بضغط هجومي مكثف ومنظم منذ الدقائق الأولى، مما أجبر دفاع باراغواي على الوقوع في الأخطاء مبكراً وسط ارتباك واضح في الخطوط الخلفية للضيوف.

جاء الهدف الأول للمنتخب الأميركي مبكراً في الدقيقة السادسة بالنيران الصديقة، بعدما أخطأ مدافع باراغواي داميان بوباديلا في إبعاد الكرة العرضية ليسكنها شباك مرمى فريقه بالخطأ تحت الضغط الهجومي. وفي الدقيقة الثلاثين، ضاعف المهاجم المتألق فولارين بالوغون النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعدما استغل تمريرة حاسمة مميزة من كريستيان بوليستيتش انفرد على إثرها بالمرمى وسدد كرة قوية استقرت في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات وتحديداً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع، عاد النجم فولارين بالوغون ليبصم على ثنائيته الشخصية والهدف الثالث لبلاده بعد تلاعب رائع بالدفاع وتسديدة متقنة في الزاوية العليا اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أميركي مريح بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة الثانية والسبعين، نجح البديل ماوريسيو في تقليص الفارق لصالح باراغواي بتسجيله الهدف الوحيد لبلاده، بينما حسم المنتخب الأميركي اللقاء بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع عن طريق جيوفاني.