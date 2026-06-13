ترامب للمنتخب الأميركي: تمتلكون الجودة لتحقيق كأس العالم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن منتخب بلاده يمتلك الجودة الكافية لتحقيق كأس العالم.

وتمنى ترامب في مكالمة هاتفية مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأميركي، التوفيق في البطولة وفي المباراة الافتتاحية له ضد الباراغواي، واصفاً بوكيتينو بالرجل الرائع والمدرب العظيم.

وبعد مرور 32 عاماً على نسخة عام 1994 التي أقيمت على الأراضي الأميركية، تستضيف بلاد "العم سام" مجدداً نهائيات كأس العالم، في بطولة غير مسبوقة تمتد عبر ثلاث دول وتضم 48 منتخبا، من بينهم المنتخب الأميركي الذي يأمل في جذب انتباه الجماهير.

ولم يسبق للمنتخب الأميركي التألق في البطولات العالمية.