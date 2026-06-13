قميص نادي نابولي ينقذ مونديال 1934

شهدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال إيطاليا عام 1934 حدثاً نادراً، تمثّل في إنقاذ قميص نادي نابولي للبطولة، في واقعة دخل خلالها هذا القميص سجلات تاريخ كأس العالم من دون أن يشارك رسمياً فيها، بعدما كاد تشابه ألوان قمصان منتخبي ألمانيا والنمسا، وعدم امتلاك أي منهما طقماً احتياطياً، أن يؤدي إلى إيقاف المباراة.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو، حين استضاف ملعب «جورجيو أسكاري» مباراة تحديد المركز الثالث، حيث دخل منتخبا النمسا وألمانيا أرضية الملعب بالزي نفسه (القميص الأبيض والشورت الأسود)، ما أثار استياء الجماهير لعدم قدرتها على التمييز بين لاعبي المنتخبين.

وفي ظل عدم امتلاك أي من المنتخبين طقماً احتياطياً، اضطر حكم اللقاء الإيطالي «ألبينو كارارو» إلى إجراء قرعة بواسطة عملة معدنية لتحديد المنتخب الذي سيتخلى عن زيه. وخسر المنتخب النمساوي القرعة، ما دفع مسؤولي نادي نابولي الإيطالي إلى التدخل سريعاً لإنقاذ الموقف، عبر عرض إحضار قمصان النادي الخاصة بفريقهم، نظراً إلى أن المباراة كانت تقام على ملعب النادي.

وارتدى المنتخب النمساوي بالفعل القمصان السماوية، إلا أنها لم تجنبه الهزيمة بنتيجة 2-3 أمام «المانشافت»، ليكتفي بالمركز الرابع، فيما حل المنتخب الألماني ثالثاً، أما لقب البطولة، فكان من نصيب منتخب إيطاليا الذي تُوّج به للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

يُذكر أن النسخة الثانية من كأس العالم شهدت مشاركة 16 منتخباً، بينها 12 منتخباً من أوروبا، ومنتخبان من أميركا الجنوبية، ومنتخب واحد من أميركا الشمالية، وآخر من إفريقيا، وأُقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من الدور الأول.