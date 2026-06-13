مورايس: درّبت رونالدو وأثق بتتويجه باللقب العالمي

أكد مدرب الشارقة البرتغالي، خوسيه مورايس، أن منتخب البرتغال يضم نخبة مميزة من اللاعبين، وأن حظوظه قوية للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه يعرف أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، جيداً، بعدما سبق له الإشراف على تدريبه، ويثق بقدرته على قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البرتغال.

ووصف مورايس المونديال بأنه فرصة مهمة لرونالدو لترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، من خلال قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق الإنجاز الأكبر بحصد اللقب العالمي، علماً أن المنتخب البرتغالي تأهل إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»: «البرتغال تمتلك مجموعة من اللاعبين الكبار الذين ينشطون في أبرز الأندية الأوروبية، ويخوضون أقوى المنافسات»، مؤكداً أن «المنتخب البرتغالي يسعى خلال النسخة الحالية من كأس العالم إلى الذهاب بعيداً، وتحقيق إنجاز يفوق ما حققه في مشاركاته السابقة».

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ يلعب المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد مدرب الشارقة، الذي سبق له العمل مع رونالدو في ريال مدريد، عندما كان مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن البرتغال قدمت للعالم عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم، وأن الجيل الحالي يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق حلم الفوز بكأس العالم، مضيفاً أنه يترقب ما سيقدمه هذا الجيل خلال البطولة المقبلة.

يُذكر أن خوسيه مورايس سبق له العمل مساعداً للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في أندية أوروبية كبرى، من بينها إنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي.

وأشار مورايس، رداً على سؤال بشأن قدرة رونالدو على قيادة منتخب البرتغال، الملقب بـ«برازيل أوروبا»، إلى الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إلى أنه يعرف رونالدو جيداً كلاعب ورياضي وشخص، ويدرك حجم شغفه وطموحه بقيادة منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي.

وقال: «كريستيانو رونالدو يمتلك طموحاً كبيراً بأن يصبح بطلاً للعالم مع منتخب بلاده. لقد فاز أكثر من مرة بكأس العالم للأندية، ويبقى حلمه الأكبر قيادة البرتغال للفوز بكأس العالم».

وكشف خوسيه مورايس عن تفاؤله بقدرة المنتخب البرتغالي على الظهور بصورة مختلفة في النسخة الحالية، بعدما ودع النسخة الماضية التي أقيمت في قطر عام 2022 من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد.

وعن كيفية استعداده لتشجيع البرتغال في المونديال، أكد مورايس أنه سيدعم منتخب بلاده بطريقته الخاصة، من خلال ارتداء قميص المنتخب أثناء متابعة المباريات عبر شاشة التلفاز.

وقال: «سأكون متحمساً للغاية لمتابعة منتخب بلادي، وسأحرص على ارتداء قميص البرتغال خلال المباريات».

ويتصدر النجم كريستيانو رونالدو قائمة المنتخب، حيث تمثل البطولة الحالية مشاركته السادسة في النهائيات.

ويستهل المنتخب البرتغالي، حامل لقب بطولة أمم أوروبا 2025، مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في 17 الجاري في مدينة هيوستن الأميركية (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات)، ثم يلتقي منتخب أوزبكستان في 23 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي في 27 منه.