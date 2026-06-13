المقاعد الشاغرة في «وادي الحجارة» تثير القلق بكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي ‌لكرة ​القدم (الفيفا) أن عدد الحضور بلغ 44985 متفرجاً في مباراة كأس العالم التي أقيمت بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في وادي الحجارة، إلا أن اتساع رقعة المقاعد الشاغرة في أنحاء الملعب أعاد إثارة المخاوف ⁠بشأن أسعار التذاكر ومستوى الإقبال على البطولة الموسعة. وفي حين احتشد أكثر من 80 ألف مشجع في ملعب أزتيكا، لمتابعة المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف ‌المكسيك وجنوب إفريقيا، فإن مشهد المدرجات غير المملوءة في ملعب وادي الحجارة، الذي يتسع لنحو 46 ألف متفرج، بمدينة ‌تعرف بثقافتها الكروية العريقة، زاد من ‌حدة الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية التجارية لـ«الفيفا» في النسخة الأولى ‌من كأس العالم ‌بمشاركة 48 فريقاً. وألقى بعض المشجعين داخل الملعب اللوم على ارتفاع أسعار ​التذاكر في ظهور هذه ‌المقاعد الشاغرة، ​منتقدين نموذج التسعير الذي ⁠يتبعه «الفيفا».

وحذرت ‌روابط مثل «مشجعو كرة القدم في أوروبا» من أن الأسعار «المبالغ فيها» قد ​تستبعد المشجعين العاديين. ووفقاً للرابطة، ارتفعت أسعار تذاكر هذه النسخة إلى نحو خمسة أضعاف مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر. وفازت كوريا الجنوبية على التشيك بنتيجة ​2-1 ضمن منافسات المجموعة ‌الأولى.