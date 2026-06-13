صحيفة أرجنتينية: الوحدة يعرض 500 ألف دولار لضم المدافع لاوتارو

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن المدافع الشاب لاوتارو مونتينيغرو، أحد أبرز اكتشافات فريق سان لورينزو في الفترة الأخيرة، تلقى عرضاً رسمياً من نادي الوحدة الإماراتي، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالمواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية خلال سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة «فوكس 11» الأرجنتينية إن العرض المقدم يصل إلى 500 ألف دولار مقابل الاستحواذ على 70% من بطاقة اللاعب، وهو رقم اعتبرته أوساط النادي منخفضاً مقارنة بالقيمة الفنية المتصاعدة للاعب الذي نجح في فرض نفسه ضمن الفريق الأول خلال فترة قصيرة.

وأضافت الصحيفة: «يُعد مونتينيغرو، البالغ من العمر 21 عاماً، أحد أبرز الأسماء التي برزت تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، حيث تحول من خيار طارئ إلى عنصر أساسي لفت الأنظار بأدائه الدفاعي المستقر وقدرته على التطور السريع داخل الملعب».

وتابعت: «رغم وصول العرض الخارجي، تشير المعطيات إلى أن إدارة سان لورينزو تميل إلى رفض العرض المقدم، في ظل قناعتها بأن القيمة المالية لا تعكس حجم إمكانات اللاعب أو مستقبله المتوقع داخل الفريق، خصوصاً مع حاجة النادي للاعبين الشباب في المرحلة المقبلة».

وواصلت: «يبرز ملف عقد اللاعب كعامل أكثر حساسية من العرض الخارجي نفسه، إذ ينتهي عقد مونتينيغرو في ديسمبر المقبل، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن التجديد حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة في الفترة القادمة».

وزادت: «بحسب المصادر ذاتها، فإن تأخر مفاوضات التجديد يثير قلقاً داخل النادي، خاصة مع دخول اللاعب في مرحلة يمكنه فيها التوقيع المسبق لأي نادٍ خلال الأشهر المقبلة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد».

وأكملت: «تشير التطورات إلى أن النادي يواجه ضغوطاً متزايدة من أجل التحرك سريعاً لحسم مستقبل اللاعب، سواء من خلال تحسين عقده أو غلق الباب أمام العروض الخارجية، في وقت بدأت فيه أندية من خارج الأرجنتين متابعة وضعه عن قرب، إذ يبدو أن ملف مونتينيغرو قد يتحول إلى أحد أبرز القضايا داخل سان لورينزو خلال الفترة المقبلة، بين رغبة في الحفاظ على موهبة صاعدة، وإغراءات خارجية بدأت بالفعل في الوصول بشكل رسمي».