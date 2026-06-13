«مغاربة في الإمارات» تستعد لمباراة «السامبا» من دبي  

أكد منسق مجموعة «مغاربة في الإمارات»، أحمد الملولي، أن الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 تشهد حماسة استثنائية من أبناء الجالية المغربية المقيمين في الدولة، خصوصاً بعد الذكريات التاريخية التي عاشها المغاربة خلال مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بقطر، عندما نجح «أسود الأطلس» في تحقيق إنجاز غير مسبوق بحصولهم على المركز الرابع عالمياً.

وقال أحمد الملولي لـ«الإمارات اليوم» إن هناك تجهيزات استثنائية لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، الذي يستهل مشواره بمواجهة منتخب البرازيل (الساعة 2:00 من فجر الأحد بتوقيت الإمارات)، مشيراً إلى أن الجالية المغربية في الإمارات حرصت على تنظيم ترتيبات خاصة تضمن توفير أجواء جماهيرية مميزة تليق بأهمية الحدث العالمي، وحجم الشغف الكبير الذي يحمله المغاربة تجاه منتخب بلادهم.

وأضاف: «تم التنسيق والتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومنطقة المشجعين لتوفير أجواء رائعة تسمح للجماهير المغربية بمتابعة مباريات المنتخب وسط أجواء تعكس روح الانتماء والفخر الوطني».

وتابع: «حرصنا منذ وقت مبكر على وضع خطة متكاملة لاستقبال الجماهير المغربية، خاصة أن الإقبال المتوقع كبير جداً، وهناك رغبة من العائلات والشباب والأطفال في الوجود معاً لمساندة المنتخب، كما تم تخصيص فضاء عائلي في إمارة دبي يتيح للجميع متابعة المباريات في أجواء آمنة ومريحة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة».

وأضاف: «تم تخصيص أول فعالية لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب البرازيل، التي ستقام فجر الأحد 14 يونيو عند الساعة الثانية صباحاً، ونتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً نظراً لأهمية المباراة وقوة المنافس، إضافة إلى أن الجماهير المغربية متعطشة لمشاهدة منتخبها في مستهل مشواره بالمونديال».

وتابع: «حرصنا على دعوة جميع المشجعين إلى الحضور مرتدين قميص المنتخب المغربي، كما دعوناهم إلى إحضار الأعلام المغربية وكل وسائل التشجيع التي تعكس روح الانتماء، وتسهم في خلق أجواء حماسية تليق بأسود الأطلس».

وأكد الملولي أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير آلية تضمن حسن التنظيم وإدارة الحضور بالشكل المناسب، وقال: «طلبنا من الراغبين في المشاركة إرسال رسالة عبر تطبيق واتس أب لتأكيد الحضور مسبقاً، بهدف تنظيم الأعداد وتسهيل عملية استقبال الجماهير، على أن يتم بعد ذلك تزويد المشاركين بكل التفاصيل المتعلقة بموقع الفعالية وآلية الدخول».

واختتم الملولي: «نعد الجماهير المغربية بليالٍ كروية استثنائية مملوءة بالفخر والحماسة، ونتمنى أن ينجح المنتخب الوطني في إسعاد جماهيره».