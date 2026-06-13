تركيا تتأهب لاصطياد «الكنغر الأسترالي»

يحتضن ملعب بي سي بليس، في مدينة فانكوفر الكندية، مواجهة مثيرة وقوية بين منتخبي أستراليا وتركيا في الثامنة من صباح الغد لحساب مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026 التي تضم أيضاً منتخبي أميركا وباراغواي.

ويدخل المنتخب الأسترالي، بقيادة توني بوبوفيتش هذه النسخة وهو يحمل إرثاً طيباً يتمثل في وجوده الدائم خلال النسخ الخمس الأخيرة من المونديال.

وفي المقابل، يعود المنتخب التركي إلى مسرح كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 2002، حينما حقق جيله الذهبي الإنجاز التاريخي بحصد المركز الثالث.