ترامب يغيب عن مباراة الولايات المتحدة وباراغواي

أكد الرئيس التنفيذي لفريق البيت الأبيض لتنظيم كأس العالم، أندرو جولياني، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحضر المباراة الافتتاحية للمونديال بين الولايات المتحدة وباراغواي، والتي ستقام في أولى ساعات فجر يوم السبت.

وقال جولياني إن جدول أعمال ترامب لا يسمح له بالحضور، مؤكداً أن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة سيتفاعل أكثر مع مجريات المونديال خلال المباريات القادمة.

وقال جولياني لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "لن يحضر (ترامب) المباراة الافتتاحية كما قلنا، جدول عمله مزدحم، لكنني أعلم أنه سيكون منخرطا طوال هذه البطولة".

وأضاف: "لكن الشيء الوحيد، وبحكم معرفتي بالرئيس ترامب منذ نحو 30 عاماً، ما يمكنني قوله هو: دائماً توقعوا مفاجأة معه. خلال مجريات هذه البطولة، لن أفاجأ إذا رأيناه يتفاعل أكثر فأكثر مع كأس العالم".