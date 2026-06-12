كندا تحرم غانا من بارتي وترفض منحه تأشيرة دخول

سيغيب لاعب خط الوسط الغاني توماس بارتي عن مباراة منتخب بلاده الافتتاحية بكأس العالم 2026 أمام منتخب بنما الأربعاء المقبل، بعد رفض منحه تأشيرة دخول إلى كندا.

وصرح متحدث باسم الفيفا لشبكة "سكاي نيوز": "يؤكد فيفا أن اللاعب توماس بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر المنتخب الغاني في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية إلى كندا لخوض مباراتهم الأولى ضد بنما يوم الأربعاء 17 يونيو، حيث رفضت الحكومة الكندية طلب تأشيرته".

وأضاف: "لا يتدخل فيفا في إجراءات الهجرة للدول المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة".

وأوضح: "كما هو الحال في فعاليات فيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحصل على التأشيرة ومن يُسمح له بدخول البلاد".