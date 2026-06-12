الحفل الثاني لافتتاح كأس العالم 2026.. "بسيط" بهوية كندية ومشاركة نورة فتحي

عكس حفل افتتاح مونديال 2026 الذي نظمته كندا، اليوم الجمعة، التنوع الثقافي في البلاد، وجسد مجسم كأس العالم على شكل فسيفساء ترمز إلى الشعوب والثقافات والمجتمعات التي تشكل الهوية الكندية.

وجاء الحفل بسيطاً على شاكلة الأول الذي أقيم الخميس في المكسيك، واشتمل على عروض فنية أحياها نخبة من النجوم العالميين، قبل مباراة كندا والبوسنة والهرسك في افتتاح مشوار المنتخب الكندي على أرضه.

وشارك عدد من نجوم الموسيقى العالميين، يتقدمهم ألانيس موريسيت وأليسيا كارا ومايكل بوبليه ونورة فتحي، إلى جانب إليانا وجيسي رييز وسانجوي وفيجدريم وويليام برينس.

وبدأ الحفل برحلة عبر كندا، حيث يُظهر العد التنازلي لحظات تعكس البلاد من الساحل إلى الساحل إلى الساحل، ويتصاعد شعور بالحفاوة والترحاب، تحمله قلوب الناس وحماسهم المشترك، لدعوة العالم بأسره ليكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية.

يُذكر أن كأس العالم 2026 ستشهد تنظيم 104 مباريات في 16 مدينة مستضيفة، إذ بدأ الخميس في مكسيكو سيتي، على أن تُختتم بالمباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في ملعب نيويورك نيوجرسي.