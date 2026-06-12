الاتحاد الألماني يعتذر.. "حروف وأرقام" تتسبب في أزمة مع جمهور كأس العالم"!

اعتذر الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأخر وصول قمصان المنتخب للجماهير، بسبب الطلب الكبير ووجود مشكلات في سلاسل التوريد.

وذكر الاتحاد أن المشكلة تتعلق بالقمصان المخصصة (المطبوعة بالأسماء والأرقام)، حيث لم تكن هناك أعداد كافية من الحروف والأرقام المتاحة.

وأضاف أن المشكلة تم حلها بالفعل، ولا يتوقع حدوث أي مشاكل جديدة في عملية الطباعة.

وذكر الاتحاد الألماني أن الطلب على القمصان كان أعلى بثلاثة أمثال من المتوقع، وفقا لتقديرات متجر الجماهير، والتي استندت إلى مبيعات البطولات الكبرى السابقة.

وجاء هذا التطور بعد انطلاق كأس العالم، أول من أمس، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض المنتخب الألماني أول مباراة له غداً أمام منتخب كوراساو (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات)، الوافد الجديد على البطولة.